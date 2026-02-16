'Valentão' dá tapa na cara de mulher e em troca é esfaqueado no centro da Capital

Homem, de 37 anos, foi socorrido logo após receber uma facada na região das costas durante a noite deste domingo, dia 15, na região central de Campo Grande. O caso aconteceu logo depois dele ter desferido um tapa no rosto de uma mulher, de 23 anos, que revidou.

Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa. A princípio, ele não corre risco de morte e deverá ganhar alta em breve.

A Polícia Militar conversou com o homem, que declarou ter desferido o tapa no rosto da mulher. A jovem em questão foi localizada em frente ao Centro Pop.

A mulher confessou o esfaqueamento e também a versão de que recebeu um tapa no rosto e por isso atacou o homem. Ela entregou a faca e foi encaminhada para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia.

