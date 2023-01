Vastum II: Operação termina com seis presos e uma tonelada de cobre apreendido

Mais de uma tonelada de fio de cobre foi apreendida e seis pessoas foram presas pelas equipes da Polícia Civil durante a operação “Vastum II”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (26) em Campo Grande. Ao todo, 120 policiais e 30 viaturas foram empenhadas na ação.

Com o intuito de reprimir crimes de furto e receptação de cobre, as equipes estão nas ruas desde as primeiras horas do dia fiscalizando locais que compram e vendem esse tipo de material.

Ao todo foi apreendida mais de uma tonelada de materiais de origem não definida. Seis pessoas foram presas e uma motocicleta apreendida. Cerca de 54 locais foram fiscalizados.

O nome “VASTUM” se refere à sucata, em Latim. Participaram da Operação as unidades subordinadas ao Departamento de Polícia da Capital (DPC): 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª delegacias e as subordinadas ao Departamento de Polícia Especializada (DPE): DEPCA, DEH, DECAT, GARRAS, DELEAGRO, DELETRAN, POLINTER, DEFURV, DENAR, DEAIJ, DEDFAZ, DEOPS, DECON, DEAM e DERF.

