Vastum II: Polícia Civil faz varredura para acabar com comércio ilegal de fios

Desde as primeiras horas desta quinta-feira (26), a Polícia Civil iniciou a operação "Vastum II" para tentar acabar com a onda de crimes envolvendo furtos e receptação de cobre, que passam a provocar prejuízos para a cidade e órgãos de Mato Grosso do Sul.

A operação foi desencadeada em Campo Grande e diversos policiais estão fiscalizando locais que compram e vendem esse tipo de material, bem como serão abordados alvos levantados previamente pela Polícia Civil, em todas as regiões da cidade.

Segundo informações da polícia, cerca de 120 policiais e 30 viaturas foram empenhadas na ação. Participam da operação as unidades subordinadas ao Departamento de Polícia da Capital, sendo assim, as delegacias e as especializadas atuando na operação.

O nome da operação se refere à sucata em Latim.

