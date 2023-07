Veículo furtado em SP é encontrado abandonado em estrada vicinal de MS

Durante patrulhamento ambiental no Porto Santo Antônio, região de Itaquiraí, nesta segunda-feira (3), a Polícia Militar Ambiental localizou um veículo abandonado próximo a uma via de acesso à calha do Rio Paraná.

Segundo as informações policiais, o veículo Toyota SW4 possui placa de Pontal (SP) e tratava de produto de furto/roubo. O veículo estava com as portas destravadas e sem a chave de ignição.

Ainda conforme a polícia, a caminhonete estava sem os bancos traseiros e com equipamento de rádio instalado.

Foram realizadas buscas pelo local a fim de identificar possíveis autores, porém ninguém foi encontrado. O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí para os demais procedimentos legais.

