Velório de Capitão do Choque arrancou lágrimas até dos mais "durões"

Os olhares tristes, o choro e o silêncio tomaram conta do velório do Capitão do Batalhão de Choque, Leonardo Luis Mense Rodrigues, que morreu de maneira repentina aos 35 anos, em Campo Grande. Nem mesmo os colegas de farda, conhecidos por serem rígidos, conseguiram conter as lágrimas.

Mense era pai, marido, amigo e companheiro das pessoas que estiveram presentes no Cemitério Memórial Park. Sem acreditar, muitos contaram a reportagem do JD1 que a notícia chegou como uma 'bomba' na corporação.

"Estou sem acreditar. Era um homem querido, trabalhador. Muito bom pra todos, não dá pra entender", disse um militar chorando.

Para a imprensa, o comandante geral da Polícia Militar, Renato dos Anjos Garnes, disse que a situação que vitimou Mense pode ser considerado o 'mal do século'. "É uma situação muito complicada. Ninguém estava esperando. Ele era um profissional, uma pessoa e um pai de família de conduta realmente exemplar. Uma fatalidade", disse.

Assim como os familiares, as equipes do Batalhão em que Mense estava lotado, optaram por não dar declarações a imprensa. Mas a comoção diante da situação, era nítida no olhar de cada militar.

Além do Batalhão de Choque, equipes do BOPE (Batalhão de Operações Polícias especiais), Polícia Militar, Civil, Garras (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), a Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e alguns colegas de imprensa que tiveram contato com Mense, estiveram no cemitério para prestar condolências à familia.

Mense deixa esposa e um filho pequeno.

O caso - O Capitão Leonardo Luis Mense Rodrigues morreu durante a noite de sábado (20), no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Conforme as informações já divulgadas pelo JD1, ele teria sido atingido por um disparo de arma de fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ir até o local onde Mense estava, mas apesar do socorro, ele não resistiu ao ferimento e faleceu.

A morte do Capitão foi comunicada pelo Choque, momentos depois do ocorrido, por meio de nota.

"O militar era atualmente comandante da ROTAC e do setor de relações públicas do Batalhão de Polícia Militar de Choque da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul".

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

