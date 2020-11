Velozes e furiosos: Motorista é preso fazendo manobras perigosas

O motorista Damiao Alves Martins, 24 anos, foi levado para a delegacia de polícia da cidade de Corumbá por fazer manobras perigosas durante a madrugada deste sábado (21), na prainha do porto geral da cidade.

A prisão aconteceu após os policiais flagrarem o homem, que estava em um Corsa, fazendo manobras perigosas, tipo zerinho, colocando em risco populares que estavam no local, assim, como a própria vida.

Foi dada ordem de parada para ele, mas o motorista não obedeceu e continuou com as manobras, sendo novamente pedido pelos policiais que parasse. Quando o autor parou disse que não era bandido afirmando que não iria colocar as mãos na cabeça para ser revistado.

Dentro do carro estavam a esposa do autor junto dos filhos do casal, um bebê de 7 meses e duas crianças de 3 e 4 anos.

Ele foi levado para a delegacia. O caso foi registrado na Primeira Delegacia de Policia de Corumbá e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também