Vendedor de picolé oferece dinheiro por sexo com adolescente em Dourados

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Um homem identificado como Odilon, 67, que atua vendendo picolés em Dourados foi preso na tarde de sexta-feira (30) acusado de oferecer dinheiro em troca de sexo a uma adolescente de 15 anos no Jardim Maracanã.

Conforme a ocorrência, a vítima ia buscar uma criança na escola quando foi abordada pelo idoso que fez a proposta de ter "sexo casual", mas ao ser negado ele insistiu oferecendo R$ 100. Ação foi flagrada por um motociclista que passava pelo local e acionou a Polícia Militar.

Ele acabou preso no cruzamento das ruas Monte Alegre e Epifânio Ribeiro da Silva, na mesma região. Encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), ele negou o fato, porém, a vítima relata que não é a primeira vez que o idoso a teria abordado em busca de sexo.

Ele foi autuado em flagrante por perseguição, com penas que podem ser aumentadas perante o ‘crime cometido contra criança, adolescente ou idoso’ e ainda se realizado ‘por razões da condição de sexo feminino’.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também