Vendedor é rendido e roubado enquanto urinava na MS-010, na Capital

Um homem, de 34 anos, procurou a delegacia de plantão na noite de quarta-feira (11) para relatar sobre o roubo de sua caminhonete, uma Nissan Frontier, feito por dois assaltantes ele enquanto urinava nas margens da MS-010, na região do bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é vendedor ambulante e por volta das 17 horas, estacionou sua caminhonete no cruzamento da rodovia com a rua Marquês de Herval, pois precisava fazer suas necessidades fisiológicas mesmo sendo na estrada rural.

Porém, em determinado momento, ele teria sido surpreendido pela chegada de dois indivíduos em uma motocicleta, que, sob ameaças, exigiu o veículo do vendedor. Como a vítima estava de costas, não conseguiu visualizar as características dos assaltantes.

Ainda no registro, a vítima relatou que a caminhonete tem seguro e outros itens também havia sido levados com o veículo.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

