Uma jovem, de 21 anos, foi agredida a pauladas e ameaçada de morte ao tentar cobrar uma dívida, durante a tarde de quinta-feira (29), na cidade de Guia Lopes da Laguna, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ela trabalha como ‘mascate’, vendendo alguns produtos. Na ocasião, ela teria realizado uma venda de tapetes, cortinas e shorts para autora, totalizando R$ 550, em novembro de 2023.

Acontece que a autora nunca pagou essa dívida. A vítima então vinha cobrando o valor através de mensagens pelas redes sociais, porém, foi bloqueada pela caloteira e seu companheiro. Cansada de não ter um retorno, a vendedora resolveu ir até a casa da mulher, fazer a cobrança pessoalmente.

No endereço, ela foi recebida pela irmã da caloteira, que saiu para fora do imóvel com uma enxada, já proferindo ameaças. Na sequência, a autora das agressões partiu para cima da vítima, desferindo tapas e puxões de cabelo nela. Além disso, a vendedora acabou sendo atingida com algumas pauladas na região da cabeça.

Depois das agressões, ela foi para casa com muita dor onde ficou até ir para o hospital receber atendimento médico. A vítima logo procurou a Polícia Civil do município, onde o caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa.

