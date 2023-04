Venezuelano é atacado e esfaqueado por desconhecido na Praça Ary Coelho

Rapaz, de 22 anos, precisou de atendimento médico no final da tarde desta quinta-feira (14), logo após ser atacado e esfaqueado por um desconhecido na Praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima procurou a Santa Casa e foi atendido pela equipe médica, que constatou um corte profundo na região da coxa esquerda do jovem.

A Polícia Militar foi acionada e quando compareceu no hospital, o venezuelano relatou que mora em Xanxerê, no interior de Santa Catarina, mas que há poucos dias chegou em Campo Grande.

Ele não soube identificar o motivo da agressão. Ele recebeu sutura e depois foi liberado pela unidade hospitalar.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

