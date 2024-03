Venezuelano é preso em ação conjunta da polícia do MS com a de Santa Catarina

Em uma ação conjunta das Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina, um homem de 46 anos foi preso por assassinar a companheira e a sogra em Joinville/SC.

O acusado é venezuelano, e teria cometido o crime por ciúmes. Após matar as duas mulheres, o homem fugiu de Joinville e se escondeu em Água Clara/MS. Ele foi encontrado pela atividade de inteligência da Delegacia de Homicídio da cidade do sul.

Mas o endereço certo não foi descoberto. Por isso, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Água Clara foi acionada e encontrou o endereço do foragido, e o capturou.

