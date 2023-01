Verdinha a R$ 1 real: plantação de maconha é descoberta em residência de MS

A Polícia Militar (PM) descobriu uma plantação de maconha, na noite dessa quinta-feira (12), na cidade de Ponta Porã, após vizinhos denunciarem disparos de arma de fogo em uma residência, no bairro Jardim Aeroporto. Dois homens, de 19 e 35 anos, foram presos em flagrante.

Por volta das 19h30, moradores acionaram a polícia, denunciando que durante uma aglomeração em uma residência presenciaram algazarras e disparos de arma de fogo.

De acordo com a polícia, várias pessoas fugiram para um matagal ao verem os policiais se aproximando da casa. Dentro da residência, os dois homens foram encontrados.

No local, os policiais também acharam uma espingarda modificada atrás de um sofá e vários pés de maconha, assim como sementes para o plantio da droga.

Os homens foram presos em flagrante e encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia da cidade.

