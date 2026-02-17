VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu

Luiz Vinicius e Vinícius Santos atualizado em 17/02/2026 às 19h51

Pelo menos cinco bandidos furtaram uma farmácia, na madrugada desta terça-feira, dia 17, em Campo Grande, e entraram em confronto com equipes da Polícia Militar e um deles, que não teve a identificação revelada, morreu durante a troca de tiros.

Três dos quatro foram presos em flagrante e um ainda permanece foragido na região da área de mata, na região do distrito da capital sul-mato-grossense.

A primeira informação, conforme recebido pela reportagem, é que os bandidos utilizaram um Fiat Uno, de cor vermelha, para cometer o furto em uma loja na cidade. Depois do crime, tentaram fugir, mas aparentemente, o carro teria tido um problema mecânico.

Para conseguir dar sequência a fuga, eles teriam furtado ou roubado outro veículo, um Volkswagen Gol, de cor branca, e foram localizados por demais equipes da Polícia Militar, como o BOPE (Batalhão de Operações Especiais).

Houve confronto na região de Anhanduí, quando um dos suspeitos acabou morrendo. O corpo foi encaminhado para o IMOL de Campo Grande.

Veja as imagens do furto:

Your browser does not support HTML5 video.

