Menu
Menu Busca terça, 17 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Carnaval 2026
Polícia

VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu

Ao todo eram cinco criminosos, um veio a óbito, três foram presos e um segue foragido

17 fevereiro 2026 - 19h17Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 17/02/2026 às 19h51
Como ficou o local após o furtoComo ficou o local após o furto   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Pelo menos cinco bandidos furtaram uma farmácia, na madrugada desta terça-feira, dia 17, em Campo Grande, e entraram em confronto com equipes da Polícia Militar e um deles, que não teve a identificação revelada, morreu durante a troca de tiros.

Três dos quatro foram presos em flagrante e um ainda permanece foragido na região da área de mata, na região do distrito da capital sul-mato-grossense.

A primeira informação, conforme recebido pela reportagem, é que os bandidos utilizaram um Fiat Uno, de cor vermelha, para cometer o furto em uma loja na cidade. Depois do crime, tentaram fugir, mas aparentemente, o carro teria tido um problema mecânico.

Para conseguir dar sequência a fuga, eles teriam furtado ou roubado outro veículo, um Volkswagen Gol, de cor branca, e foram localizados por demais equipes da Polícia Militar, como o BOPE (Batalhão de Operações Especiais).

Houve confronto na região de Anhanduí, quando um dos suspeitos acabou morrendo. O corpo foi encaminhado para o IMOL de Campo Grande.

Veja as imagens do furto:

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Polícia
Mulher é ameaçada por agiota após sobrinho fazer dívida e deixar de pagar em Campo Grande
Foto: Divulgação/PMMS
Polícia
Mulher é resgatada pela PM em Sidrolândia após sinalizar pedido de socorro com as mãos
Vídeo: Cliente brocha, se irrita e agride profissional do sexo no MT
Polícia
Vídeo: Cliente brocha, se irrita e agride profissional do sexo no MT
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é agredida com tapas e socos por morador de rua em Campo Grande
Polícia identifica envolvidos em assassinato de garçom após briga em conveniência
Polícia
Polícia identifica envolvidos em assassinato de garçom após briga em conveniência
Prisões de mãe e padrasto de bebê agredido são convertidas em preventivas em Dourados
Polícia
Prisões de mãe e padrasto de bebê agredido são convertidas em preventivas em Dourados
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem invade casa e observa mulher tomando banho em Dourados
Jovens confessaram ter batido em criança de 1 ano porque ela 'não parava de chorar' em Dourados
Polícia
Jovens confessaram ter batido em criança de 1 ano porque ela 'não parava de chorar' em Dourados
Delegacia da Mulher em Dourados
Polícia
Homem apanha com cabo de rodo durante briga com a esposa em Dourados
Jovens que espancaram criança de 1 ano são presos em Dourados
Polícia
Jovens que espancaram criança de 1 ano são presos em Dourados

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Foto: Flávio André de Souza/Mtur
Cidade
Veja o que abre e o que fecha no Carnaval em Campo Grande