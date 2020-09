Vídeo - Caminhão pega fogo na pátio de Prefeitura no MS

Sarah Chaves, com informações do BNC

Um incêndio de grande proporção atingiu na noite de segunda-feira (21), um veículo Ford F-4000, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana de Paraíso das Águas.

O veículo estava estacionado no pátio da secretaria, localizada na Avenida Sabino Rodrigues de Menezes, sofreu um incêndio que partiu, aparentemente da região elétrica da frente do veículo e avançando com rapidez para toda a parte da cabine.

Várias pessoas que passavam pela avenida viram o início do incêndio e uma equipe da secretaria foi acionada e juntamente com populares iniciaram o combate ao fogo.

A preocupação maior foi com a direção do fogo que avançava rapidamente sentido a carroceria do veículo, que era utilizado para assistência dos maquinários.

Vários extintores foram utilizados, um grande número de voluntários e um caminhão pipa de uma empresa de pavimentação asfáltica foi utilizado para auxiliar no combate ao fogo.

O veículo ficou completamente destruído pelo fogo. Havia riscos de explosão e poderia causar grandes danos na região, inclusive aos prédios vizinhos como do Sicredi e da loja da Rede M2B.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, chegou à ser acionado, mas foi dispensado logo que o fogo foi controlado pelos próprios voluntários.

Assista o momento em que equipes e voluntários se mobilzam para combater as chamas:

