VÍDEO: Chuva derruba árvore sobre carro no São Loureço

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro durante as chuvas que atingiram Campo Grande na tarde desta segunda-feira (23).

O registro, encaminhado para o JD1, mostra as equipes do Corpo de Bombeiros fazendo o isolamento da área, para que a rede elétrica fosse desligada antes que a poda fosse realizada.

A queda teria ocorrido no Bairro São Lourenço. Não chegou a ser detalhado se alguém ficou ferido durante a situação. Assista ao vídeo:

