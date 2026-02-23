Menu
Menu Busca segunda, 23 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #2
Polícia

VÍDEO: Chuva derruba árvore sobre carro no São Loureço

A área foi isolada para que a poda segura fosse realizada

23 fevereiro 2026 - 17h41Brenda Assis

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro durante as chuvas que atingiram Campo Grande na tarde desta segunda-feira (23).

O registro, encaminhado para o JD1, mostra as equipes do Corpo de Bombeiros fazendo o isolamento da área, para que a rede elétrica fosse desligada antes que a poda fosse realizada.

A queda teria ocorrido no Bairro São Lourenço. Não chegou a ser detalhado se alguém ficou ferido durante a situação. Assista ao vídeo:

 

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pax aguardando liberação do corpo
Polícia
Mulher é encontrada morta e polícia investiga caso em Sidrolândia
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem bate em sogro com tijolo durante briga em Campo Grande
O encontro com as garotas de programa nunca existiu
Polícia
Garota de programa é amarrada, agredida e roubada por cliente em Dourados
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
GCM é agredida durante briga de vizinhos no Jardim Imá
Viatura da DEAM -
Polícia
'Chupa meu ovo', diz homem para mulher durante importunação sexual em Campo Grande
Jovem é morto a facadas por homens encapuzados na Vila Marli
Polícia
Jovem é morto a facadas por homens encapuzados na Vila Marli
Carga apreendida pela polícia
Polícia
Carga com 5 mil cigarros contrabandeados é apreendida em Dourados
Vítimas faleceram no decorrer do domingo
Polícia
Jovens que morreram após choque elétrico em Bonito são velados nesta segunda-feira
Prisão é desdobramento da operação Rastro Cirúrgico
Polícia
Afastado do cargo, ex-secretário de Saúde de Selvíria é preso pela Polícia Federal
Quaresma impulsiona venda de pescados no varejo e consumo deve aumentar 30%
Economia
Quaresma impulsiona venda de pescados no varejo e consumo deve aumentar 30%

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x