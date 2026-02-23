VÍDEO: Chuva derruba árvore sobre carro no São Loureço

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro durante as chuvas que atingiram Campo Grande na tarde desta segunda-feira (23).
O registro, encaminhado para o JD1, mostra as equipes do Corpo de Bombeiros fazendo o isolamento da área, para que a rede elétrica fosse desligada antes que a poda fosse realizada.
A queda teria ocorrido no Bairro São Lourenço. Não chegou a ser detalhado se alguém ficou ferido durante a situação. Assista ao vídeo:
