Vídeo: Cliente brocha, se irrita e agride profissional do sexo no MT

Um cliente de 38 anos, identificado pelas iniciais F.A.K., terminou a madrugada na delegacia após agredir uma garota de programa de 24 anos e transformar o local do atendimento em cenário de destruição, em Sorriso (MT).

Segundo relato da vítima, o encontro começou dentro da normalidade, até que o homem passou a ter dificuldades para manter a excitação durante o programa. A frustração, no entanto, rapidamente deu lugar a um comportamento agressivo. Incapaz de lidar com a própria performance, o cliente decidiu descontar o problema na profissional e no mobiliário da casa.

Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que ele puxa os cabelos da jovem, profere xingamentos e faz ameaças. Mesmo após os pedidos para que parasse, o homem continuou a ofendê-la e a quebrar objetos do imóvel.

Diante da situação, a vítima acionou a Polícia Militar, que registrou a ocorrência com base no depoimento e nas gravações. O suspeito foi detido e o caso será apurado pelas autoridades.

