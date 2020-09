Vídeo: Com 100 pessoas, festa clandestina é interrompida pela GCM

Uma festa clandestina, com mais de 100 pessoas, foi encerrada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), na noite do último domingo (20), em Campo Grande. Moradores do bairro Corcovado, onde aconteceu o evento, que acionaram.

Segundo o boletim de ocorrência, a festa foi realizada num espaço privado. O proprietário do local falou que o alugou, sendo que no contrato estava estipulado que só poderiam entrar 20 pessoas.

Mas quando ele chegou na festa ontem à noite, encontrou mais de 100 pessoas no local. garante.

Um jovem de 17 anos, o irmão de 18 e namorada, de 20, foram identificados como organizadores. O casal ficou na porta cobrando a entrada das pessoas. Dentro do espaço encontraram várias latas de cerveja, garrafas de vodca e carvão de narguilés, mas quando a guarnição da guarda chegou ao local, os jovens já estavam se dispersando.

