Vídeo - Filho de vereador bebe com amigos após furtar ambulância

O filho do vereador Édio Morais de Oliveira, de Rubelita em Minas Gerais, furtou uma ambulância de uma unidade de saúde do município, e deu um “rolê” com amigos enquanto bebia dentro do veículo.

Segundo o G1, consta no registro de ocorrência da Polícia Civil, que Kildery Rodrigo Dias Morais buscou dois amigos em uma cidade vizinha. Dentro do veículo o autor do furto e os outros dois rapazes aparecem apertados e sem cinto de segurança. Um deles ainda brinca com o fato de estar em uma ambulância.

“Fala papai, o meu carrinho é show, ambulância ó”, diz um dos passageiros.

O sargento Walisson Durães explica que o furto ocorreu na madrugada do sábado (1º). Antes disso, o filho do vereador recebeu atendimento no centro de saúde após se envolver em uma briga. Ele foi atendido e liberado.

Uma funcionária afirmou à Polícia Militar que o jovem se identificou como filho do vereador e disse que o pai pediu que o levassem até em casa. O transporte foi negado, já que o veículo deveria ser usado para questões de saúde. Horas depois, Kildary Rodrigo retornou com sinais de embriaguez e fez o mesmo pedido, que foi novamente negado.

“Por volta das 4h30, no momento em que o pessoal do hospital estava dentro da unidade e não tinha vigilância do lado de fora, ele furtou a ambulância e foi até Lagoa de Baixo”, diz o sargento.

Os pais de dois deles negaram envolvimento dos filhos no furto e disseram que eles estavam em Salinas, município vizinho, e foram trazidos de lá de ambulância pelo filho do vereador Édio Morais de Oliveira.

Édio de Oliveira disse à PM que o filhoi pegou o veículo porque havia pessoas querendo bater nele. Falou também que os três jovens não estavam embriagados, não agiram com objetivo de cometer crimes e que "apenas estavam felizes". Ele ainda confirmou que lavou o carro.

A prefeitura de Rubelita emitiu uma nota e classificou o episódio como “lamentável”. Destacou que a ambulância estava no local para “atender situações de emergência da saúde pública”.

O município afirmou que a autoria do furto foi descoberta após a divulgação dos vídeos. A nota destaca ainda que a ambulância já está em Rubelita e que uma sindicância vai apurar os fatos.

A Polícia Civil informou que vai investigar o caso. Foi instaurado um procedimento investigatório para que se avalie o que aconteceu, qual a materialidade e os supostos autores.

