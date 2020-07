Vídeo flagra furto de moto no estacionamento do Pires

Um vídeo feito por câmeras de segurança mostram o momento me que um homem furta uma moto dentro do estacionamento do supermercado Pires, localizado no Jardim Colibri em Campo Grande. O furto ocorreu neste domingo (5).

No vídeo é possível ver a rápida ação do criminoso, que sai do local pilotando a moto, como se fosse o dono do veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relata que foi até o mercado e deixou a Oto estacionado no local por volta de 40 minutos e só percebeu o furto após deixar o mercado.

A reportagem procurou o supermercado, que relatou ter prestado a ajuda necessária para o cliente e o orientou a registrar boletim de ocorrência, ao ser questionado se o estacionamento pertence a alguma empresa terceirizada, foi respondido que o local é do supermercado.

O caso foi registrado como furto na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro).

Deixe seu Comentário

Leia Também