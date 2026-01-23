VÍDEO: Fuga da polícia termina em acidente e com dois jovens em estado grave em Caarapó

Dois indivíduos em uma motocicleta foram socorridos em estado grave com a suspeita de traumatismo craniano, após provocarem um acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira, dia 22, em Caarapó.

Eles estavam fugindo de uma viatura da Polícia Militar e colidiram com um carro no cruzamento das ruas 15 de Novembro com Euclides Serejo Batista.

A condutora do veículo de passeio, de modelo não identificado, também ficou ferida, pois foi atingida por estilhaços de vidro e apresentava escoriações leves, conforme detalhes da página "passeandoemcaarapó67", no Facebook.

A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O motivo para iniciarem a fuga da Polícia Militar ainda não foi revelada.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também