Menu
Menu Busca sexta, 23 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

VÍDEO: Fuga da polícia termina em acidente e com dois jovens em estado grave em Caarapó

Indivíduos estavam em uma motocicleta e atingiram um carro, onde deixou a motorista ferida

23 janeiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Indivíduos foram socorridos pelo Corpo de BombeirosIndivíduos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Dois indivíduos em uma motocicleta foram socorridos em estado grave com a suspeita de traumatismo craniano, após provocarem um acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira, dia 22, em Caarapó.

Eles estavam fugindo de uma viatura da Polícia Militar e colidiram com um carro no cruzamento das ruas 15 de Novembro com Euclides Serejo Batista.

A condutora do veículo de passeio, de modelo não identificado, também ficou ferida, pois foi atingida por estilhaços de vidro e apresentava escoriações leves, conforme detalhes da página "passeandoemcaarapó67", no Facebook.

A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O motivo para iniciarem a fuga da Polícia Militar ainda não foi revelada.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia onde o caso foi registrado, em Bataguassu
Polícia
Homem que ameaçava e fazia pressão psicológica com familiares é preso em Bataguassu
Cesta básica segue cara em Campo Grande
Polícia
Motorista de aplicativo furta cesta básica durante entrega em Campo Grande
Todos estavam dentro do imóvel no momento do incêndio
Polícia
Criança gritou após fogo começar em casa do Nova Lima
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher fica desacordada ao ser agredida pelo marido durante briga em Ivinhema
O incêndio aconteceu na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Criança brincando com isqueiro ateia fogo em casa no Nova Lima
Gerson Escobar faleceu nesta quinta-feira (22)
Polícia
Ex-vereador de Itaporã morre após ser atropelado por carro
14 de Julho Minecraft
Polícia
Jovem perde R$ 3,5 mil ao baixar jogo de um 'amigo' na internet em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Jovens tentam fugir do Choque e são presos com maconha e cocaína em carro no Caiobá
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Depca cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio