VÍDEO: Fuga da polícia termina em acidente e com dois jovens em estado grave em Caarapó

Dois indivíduos em uma motocicleta foram socorridos em estado grave com a suspeita de traumatismo craniano, após provocarem um acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira, dia 22, em Caarapó.
Eles estavam fugindo de uma viatura da Polícia Militar e colidiram com um carro no cruzamento das ruas 15 de Novembro com Euclides Serejo Batista.
A condutora do veículo de passeio, de modelo não identificado, também ficou ferida, pois foi atingida por estilhaços de vidro e apresentava escoriações leves, conforme detalhes da página "passeandoemcaarapó67", no Facebook.
A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros.
O motivo para iniciarem a fuga da Polícia Militar ainda não foi revelada.
