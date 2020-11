Vídeo: Homem é autuado em R$ 10 mil por maus tratos a cavalos

Matheus Rondon com informações da assessoria

Nesta quinta-feira (5), Policiais Militares Ambientais de Cassilândia receberam denúncias de possíveis maus-tratos a animais, em virtude de abandono de cavalos sem pastagem ou outros alimentos e sem cuidados, em uma fazenda no município de Paranaíba, margeando a BR 158 na altura do km 90. O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 10.000,00 por maus tratos. O autuado também responderá por crime ambiental de maus-tratos, com pena de três meses a um ano de detenção.

Foi verificado que se tratava de uma fazenda pertencente a um homem de 53 anos, residente em São José do Rio Preto (SP). A equipe verificou que a pastagem estava totalmente degradada e os cavalos não conseguiam mais retirar alimento.

Todos os animais estavam extremamente debilitados, alguns não conseguiam mais se levantar e três teriam morrido por desnutrição. Havia inclusive éguas em período de gestação (prenhes), também desnutridas, e era evidente a agonia dos animais. O único estoque de alimentos que havia não era suficiente.

A Polícia Militar Ambiental apreendeu os cavalos e acionou a Agência Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) para as providências relativas aos animais.

