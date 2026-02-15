Menu
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad

Vítima teria sido alvo de mais de 20 disparos; suspeitos fugiram logo após o crime

15 fevereiro 2026 - 22h41Brenda Assis e Vinicius Santos    atualizado em 15/02/2026 às 22h44

Uma pessoa, ainda não identificada, foi socorrida em estado grave após tentativa de assassinato no Residencial Celina Jalad, localizado em Campo Grande. O caso aconteceu na noite deste domingo (15). 

Conforme as informações apuradas pelo JD1, uma dupla chegou de moto no local. Enquanto o garupa desceu para efetuar os disparos, o piloto atirou de onde estava. 

Mais de 20 tiros teriam sido efetuados no local. Após o crime, a dupla fugiu tomando rumo ignorado. 

A movimentação na região atraiu vizinhos e curiosos. A vítima foi socorrida e encaminhada para o CRS Coophavilla II. A reportagem tenta atualizações sobre o caso e o estado de saúde da pessoa. 

Assista ao vídeo dos disparos:

 

