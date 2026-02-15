VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad

Brenda Assis e Vinicius Santos atualizado em 15/02/2026 às 22h44

Uma pessoa, ainda não identificada, foi socorrida em estado grave após tentativa de assassinato no Residencial Celina Jalad, localizado em Campo Grande. O caso aconteceu na noite deste domingo (15).

Conforme as informações apuradas pelo JD1, uma dupla chegou de moto no local. Enquanto o garupa desceu para efetuar os disparos, o piloto atirou de onde estava.

Mais de 20 tiros teriam sido efetuados no local. Após o crime, a dupla fugiu tomando rumo ignorado.

A movimentação na região atraiu vizinhos e curiosos. A vítima foi socorrida e encaminhada para o CRS Coophavilla II. A reportagem tenta atualizações sobre o caso e o estado de saúde da pessoa.

Assista ao vídeo dos disparos:

