VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad

Uma pessoa, ainda não identificada, foi socorrida em estado grave após tentativa de assassinato no Residencial Celina Jalad, localizado em Campo Grande. O caso aconteceu na noite deste domingo (15).
Conforme as informações apuradas pelo JD1, uma dupla chegou de moto no local. Enquanto o garupa desceu para efetuar os disparos, o piloto atirou de onde estava.
Mais de 20 tiros teriam sido efetuados no local. Após o crime, a dupla fugiu tomando rumo ignorado.
A movimentação na região atraiu vizinhos e curiosos. A vítima foi socorrida e encaminhada para o CRS Coophavilla II. A reportagem tenta atualizações sobre o caso e o estado de saúde da pessoa.
Assista ao vídeo dos disparos:
