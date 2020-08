Vídeo: jovem é executada a tiros no Aero Rancho

Carolina Leandro Solto, 23 anos, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, no início da tarde desta segunda-feira (31), em um campo de futebol no Jardim Aero Rancho.

De acordo com as primeiras informações, Carolina chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Quem atirou na jovem teria sido uma mulher, que fugiu logo após o crime.

Nas redes sociais, amigos lamentam a morte de Carolina. “Meu Deus mano, não acredito, logo você, gente que crueldade. Deus, como a vida é um sopro, a Justiça de Deus tarda, mas não falha”, escreveu um amigo.

Um vídeo gravado no momento do crime mostra a vítima caída ao chão, ainda com sinais de vida. Assista:

Vídeo: A Onça

Deixe seu Comentário

Leia Também