Vídeo “Marmitinhas de Sonora” teria motivado adolescente a cometer suicídio

Depois da disseminação de vídeos intitulados “Marmitinhas de Sonora”, uma adolescente teria cometido suicídio ao ter sua foto incluída na montagem. As informações são do site Edição MS e constam que a menor estaria morando em outro município e que a família da mesma não quis dar detalhes sobre o ocorrido.

Ainda de acordo com o site, até a data de quarta-feira (9), a Polícia Civil não tinha sido procurada para registros de ocorrências sobre os vídeos, porém, a escrivã da cidade afirmou a reportagem que estava ciente do conteúdo dos vídeos.

Questionada sobre a morte da adolescente, ela disse que não tinha conhecimento. O Edição MS afirma que talvez o fato da menina ter tirado a vida em outro município tenha dificultado a divulgação do caso e que após a tragédia a família voltou a morar em Sonora.

No município, além do vídeo “marmitinhas” a montagem intitulada “Cornos de Sonora” também está viralizado nas redes. O conteúdo tem várias fotos, de jovens, meninos e meninas, com música ofensiva.

Assim que for provocada, a Polícia Civil deve investigar o caso. O delegado Daniel Luiz da Silva não quis falar com a imprensa.

