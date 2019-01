Jovens divulgam vídeo onde chamam menores de “marmita de bandido” e são presos

Quatro pessoas, entre elas dois adolescentes, de 12 e 17 anos, foram detidas e encaminhadas para delegacia na terça-feira (8), após difamarem vítimas nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. O fato ocorreu em Ribas do Rio Pardo e o vídeo se espalhou rapidamente entre as cidades de Água Clara, Três Lagoas e Campo Grande.

De acordo com a polícia civil, uma adolescente teria criado um vídeo, denegrindo várias meninas da cidade. Em seguida, um adolescente teria compartilhado no perfil do Facebook e em diversos grupos de Whatsapp, o que gerou comentários ofensivos da dupla identificada como Lucas M.S, 18 anos e Rafael S.G de 21 anos.

Um deles falou que "todas as meninas do vídeo seriam marmitas e que quem criou o grupo deveria ganhar um prêmio". Já o outro reforçou o comentário do amigo, falando que as faria de "marmitex". Revoltadas com a repercussão, as vítimas e familiares procuraram a Delegacia de Polícia.

A Polícia Civil foi acionada e iniciou as buscas, identificando os envolvidos. Eles foram ouvidos e Rafael e Lucas permaneceram presos em flagrante. Já os adolescentes respondem ao crime em liberdade, por conta do Estatuto da Criança e o Adolescente (ECA).

Ao todo, eles respondem por 11 crimes de difamação, já que, até o momento, foi este o número de vítimas identificadas. Os policiais ainda ressaltaram que "crimes praticados pela internet não passarão despercebidos e os autores serão devidamente responsabilizados".

A pena para difamação é de detenção, de seis meses a dois anos, além de multa.

