Mulher desconfia de traição e quebra garrafa em susposta amante

Maria Ana Batista Carvalho, 27 anos, foi presa nesta quarta-feira (2) no shopping de Dourados, após agredir com garrafadas Jaine Fernandes Paim, 24 anos. A mulher foi motivada por suspeitar que a jovem seria amante de seu marido.

De acordo com o boletim de ocorrência, Maria invadiu uma loja de calçados em que a vítima trabalha com uma garrafa de cerveja e desferiu golpes contra a mesma. Durante a briga, a garrafa quebrou e a jovem foi ferida com um corte profundo no braço.

Colegas de trabalho foram ajudar a vítima e o segurança do shopping foi chamado detendo a autora até a chegada da polícia. A jovem foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após ter uma artéria perfurada.

Jaine contou que está separada a dois anos do ex-marido com quem tem um filho, e que a atual esposa, Maria, passou a ameaça-la de morte. Segundo a agressora seu marido estaria tendo um caso extraconjugal com a ex-mulher, e que teria ido até o shopping para dar, apenas, um susto na suposta amante.

A autora foi algemada, já que estava descontrolada e levada para a delegacia de polícia.

