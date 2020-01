Vídeo: Moradores impedem sepultamento do assassino de Emanuelle

Sarah Chaves, com informações do R7

Para impedir o sepultamento de Aguinaldo Guilherme Assunção, 49 anos, suspeito de matar Emanuelle Pestana de Castro, 8 anos, a população de Chavantes, em São Paulo, trancou os portões do cemitério.

No vídeo feito por um dos moradores e publicado pelo R7.com, um deles fala indignado. "Já encadeamos. Aqui. Esse lixo aqui não entra. A população em peso. OIha como está a população: revoltada. Aqui ele não entra", diz um morador não identificado.

A população se mobilizou através das redes sociais e se reuniu em frente ao cemitério, situado no distrito de Irapé. Segundo a Polícia Militar não houve confronto, pois a família de Aguinaldo preferiu realizar enterro em outra cidade, ainda não foi revelada. O corpo do suspeito ainda está no Instituto Médico Legal (IML) de Avaré.

Caso

Aguinaldo Guilherme Assunção confessou à polícia ter matado com 13 facadas, Emanuelle Pestana de Castro, de 8 anos, que estava desaparecida desde sexta-feira (10) em Chavantes, no interior de São Paulo, por vingança. Ele era vizinho da vítima e alegou que cometeu o crime porque a mãe da menina não permitia que ela brincasse com o enteado dele.

O suspeito foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (15), dentro da cela do Centro de Detenção Provisória (CDP) onde estava preso temporariamente sozinho.

Assista o vídeo feito por um morador de Chavante:

