Vídeo mostra acidente grave

Um vídeo gravado pela passageira de um veículo flagrou o exato momento de um acidente envolvendo uma Toyota Hilux e duas carretas, no km 548, da BR-163, próximo a cidade de Diamantino (183 quilômetros de Cuiabá). O condutor da caminhonete precisou ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde.

As imagens mostram que ele estava em zigue-zague pela rodovia e segundo a Concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho, o acidente foi registrado pouco depois das 07h30 de domingo (20).

Conforme o site Olhar Direto, o motorista do utilitário seguia sentido norte e colidiu lateralmente com a Scania branca, de Pinheiro Preto (SC), que viajava no mesmo sentido. Em seguida o utilitário bateu de frente com a Scania branca, de Gabriel Garibaldi (RS).



Os três veículos saíram da pista, sendo que a Scania de Pinheiro Preto, tombou. Os motoristas das duas carretas saíram ilesos e assinaram termo de recusa de atendimento. Já o condutor da Hilux, de Nova Canaã do Norte, foi encaminhado para o Hospital Santa Rosa, em Nova Mutum.



Nas imagens, é possível ver que o condutor da Hilux segue em zigue-zague pela rodovia antes do acidente. Por muito pouco, em pelo menos dois momentos, ele quase atinge outros veículos que passavam pela BR-163.



A condutora do carro que filma a ação ainda tenta alertá-lo ao buzinar diversas vezes, mas sem sucesso. Na tentativa de ultrapassagem, o acidente entre os três veículos acontece e é flagrado praticamente no final do vídeo.



A rodovia foi fechada na tarde de domingo para o destombamento de uma das carretas, e posteriormente liberada para trânsito. O caso é investigado pela Polícia Judiciária Civil (PJC).

