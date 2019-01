Motorista de ônibus morre em acidente na BR-163

Um acidente entre um ônibus intermunicipal e um caminhão bitrem na BR-163, saída para São Paulo, causou a morte de um motorista e deixou cinco feridos na tarde terça-feira (15), em Campo Grande.

O trecho onde ocorreu o acidente está em obras, que segundo testemunhas, carros e caminhões trafegavam em baixa velocidade.

Sem prestar atenção, o motorista não reduziu a velocidade e acabou colidindo na traseira do bitrem.

O ônibus da Viação Garcia seguia sentido Umuarama (PR) a Campo Grande, quando bateu e ficou com a frente do veículo destruída.

Com o impacto da colisão, o motorista sofreu graves ferimentos e morreu na hora. Alguns passageiros que estavam nos bancos da frente foram socorridos e levados ao hospital.

Deixe seu Comentário

Leia Também