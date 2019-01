Homem fica em estado gravíssimo após acidente em Dourados

Da Redação com Assessoria

Um acidente, envolvendo um carro e uma moto, nesta quarta-feira (16), na rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, em frente ao mercado Assaí, em Dourados, deixou uma pessoa gravemente ferida.

Segundo informações levantadas pela reportagem da 94FM, o carro Honda City, com placas FOW 7318, de Araçatuba (SP) estava fazendo o contorno para entrar no mercado, quando a moto veio, em alta velocidade, e ocorreu a colisão, de acordo com relatos de testemunhas.

Ainda de acordo com pessoas que presenciaram o acidente, o homem, identificado como Wellington Lopes de Carvalho, que estava pilotando a moto, quebrou o braço e, aparentemente, teve fratura exposta. Testemunhas relataram que ele gritava de dor. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo.

Foram até o local Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal.

