Vídeo mostra homem morrendo após ser atendido em UPA

Edmilson Francisco da Silva, 40 anos, foi encontrado morto por um homem, em um ponto de ônibus na manhã desta quarta-feira (3), na avenida Bandeirantes, em Campo Grande. A vítima não tinha sinais de violência e havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, durante a madrugada.

Conforme o boletim de ocorrência, Edmilson havia sido encaminhado pelo Corpo de Bombeiros a UPA Leblon no dia anterior, pois sofreu convulsões por ingerir álcool doméstico. De acordo com as filmagens, o homem chegou ao local por volta das 0h40, quando deitou no chão e não levantou mais.

Ele foi encontrado na manhã desta quarta-feira, deitado na calçada com a pele fria e sem nenhum sinal aparente de violência. A suspeita é que Edmilson tenha fugido da UPA, onde estava em observação por conta das convulsões. O homem era morador da região e estava de posse de um óculos de grau e R$ 5.

Segundo o companheiro da vítima, ele fazia uso de remédio controlados e por ingerir bebidas alcóolicas, passou mal e morreu.

