Polícia livra homem do “tribunal do crime” e prende nove pessoas

Uma equipe da Policia Civil com o apoio da Polícia Militar livrou Ricardo Domingues Simplício, 31 anos, que estava sendo julgado no “tribunal do crime”, na tarde de segunda-feira (1º), em Naviraí, por supostamente ter estuprado uma mulher.

De acordo com informações policiais, Ricardo foi sequestrado por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e levado a um cativeiro. Os policiais tomaram conhecimento do sequestro e iniciaram as diligências para encontrar o esconderijo.

Próximo ao local, os policiais ouviram gritos de socorro e entraram na residência de onde saia os apelos e encontraram o homem sendo espancado. Os policiais deram voz de prisão aos autores. Ricardo foi encaminhado para uma unidade de saúde com diversas lesões. De acordo com a polícia, o indivíduo não tinha envolvimento com o estupro no qual estava sendo acusado.

No local, Diego do Nascimento Silva, 28 anos, Edmar Lima de Oliveira, 20 anos, Henrique de Souza, 18 anos, Juliana Cândida da Silva, 24 anos, Marcos Jhony Reis dos Santos, 31 anos e Renan Leite Custódio, 20 anos, foram presos e três adolescentes de 15, 16 e 17 anos apreendidos e encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia.

