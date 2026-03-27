VÍDEO: Mulher mata companheiro durante agressão e polícia aponta legítima defesa em MS

Uma mulher matou o companheiro durante uma agressão na noite de quinta-feira (26), em Bela Vista. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que ela tenha agido em legítima defesa.

De acordo com a polícia, a equipe foi acionada e esteve no local junto com a perícia. As primeiras informações apontam que a mulher era agredida pelo companheiro com socos, chutes e golpes de tijolo, além de sofrer ameaças de morte.

Durante a violência, ela conseguiu reagir, pegou um tijolo e atingiu o homem. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda conforme a Polícia Civil, a mulher já vinha sendo vítima de agressões anteriores, e o homem tinha histórico de violência doméstica.

Ela foi levada à delegacia, onde prestou depoimento. Após análise inicial, o delegado responsável pelo caso entendeu que a mulher agiu em legítima defesa e determinou a liberação.

O exame de corpo de delito confirmou que a mulher apresentava lesões compatíveis com as agressões relatadas. Duas testemunhas disseram à polícia que presenciaram o caso.

Depois de ser ouvida, a mulher foi encaminhada para atendimento psicológico.

A Polícia Civil instaurou inquérito e segue investigando o caso.

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