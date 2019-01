Vídeo - Ônibus cai em barranco após pneu estourar

Na madrugada desta terça-feira (8), trabalhadores de Nova Andradina ficaram feridos em um acidente com um ônibus, na rodovia MS-276, logo após a rotatória do trevo com a MS-480, sentido Anaurilândia.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Jornal da Nova, 21 trabalhadores e o motorista estavam no ônibus que saiu de Nova Andradina com destino a uma roça de mandioca na região de Anaurilândia.

O pneu do coletivo teria estourado e o condutor perdeu o controle do veículo, caindo em um barranco às margens da rodovia.

Parte do passageiros e o motorista que ficaram feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Nova Andradina pelas equipes do Samu 192 e Corpo de Bombeiros. Outros sofreram apenas escoriações leves e dispensaram atendimento médico.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) atendeu a ocorrência e organizou o trânsito no local do acidente.

