VÍDEO: Policiais de Ribas fazem alegria da criançada com entrega de roupas e brinquedos

Equipe da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, a 98 quilômetros de Campo Grande, protagonizou uma ação social que doou roupas e brinquedos para a Casa de Acolhimento Pequeno Príncipe.
A instituição atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Segundo divulgado pela Polícia Civil, a iniciativa resultou de uma campanha interna de arrecadação organizada pelos servidores da unidade policial.
Nas últimas semanas, foram reunidas peças de roupas, brinquedos e itens de uso infantil, destinados a suprir necessidades das crianças acolhidas.
A direção da entidade agradeceu a ação e destacou que iniciativas desse tipo impactam diretamente o bem-estar e a convivência das crianças assistidas.
