Polícia

VÍDEO: Travesti é baleada após tomar arma de policial no centro de Campo Grande

Imagens flagraram todo a ação e mostram a agressividade do grupo de travestis contra os dois policiais

16 fevereiro 2026 - 16h11Luiz Vinicius
Caso aconteceu no centro de Campo GrandeCaso aconteceu no centro de Campo Grande   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Travesti, até o momento não identificada, foi baleada após tomar a arma de um policial na tarde desta segunda-feira, dia 16, no centro de Campo Grande.

A confusão, que também envolveu luta corporal, aconteceu após uma tentativa de uma abordagem no cruzamento da Avenida Calógeras com a rua 15 de Novembro.

Imagens flagraram todo a ação e mostram a agressividade do grupo de travestis contra os dois policiais.

Entre socos e chutes, um dos policiais viu sua arma ser tomada e o outro, que já estava segurando uma segunda pessoa, atirou contra a suspeita, que portava a arma.

A princípio, o tiro atingiu uma das pernas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a travesti.

A área foi isolada para trabalho das autoridades.

 

