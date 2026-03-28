VÍDEO: Vizinhas trocam socos e puxões de cabelo durante briga em Sidrolândia

Uma briga envolvendo vizinhas terminou em agressões físicas na tarde deste sábado (28), no distrito de Quebra-Coco, em Sidrolândia.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da Força Tática do 8º CIPM foi acionada por volta das 16h30 para atender uma ocorrência de lesão corporal dolosa na Rua Sergipe. No local, a vítima relatou ter sido agredida pela vizinha e a filha dela.

Segundo o boletim de ocorrência, a vitima afirmou que já havia registrado, no dia anterior, uma denúncia por injúria contra as duas na delegacia da cidade. Neste sábado, após descerem do mesmo ônibus no retorno ao distrito, teria ocorrido uma discussão que evoluiu para agressões verbais e físicas.

Ainda conforme o relato da mulher, a suspeita estaria acompanhada dos filhos e quando as ameaças começaram. A vítima afirma que foi atingida com socos, tapas e chutes. Durante a confusão, o pai dela tentou intervir e também acabou envolvido.

A vítima apresentava hematomas nos dois olhos e diversas escoriações no rosto. Ela também relatou dores de cabeça e dificuldade visual, sendo encaminhada ao hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos e em observação por suspeita de trauma craniano.

Por outro lado, a suspeita apresentou versão diferente à polícia. Ela confirmou que há um desentendimento anterior com vítima e que também registrou boletim de ocorrência por ameaça no dia anterior. Segundo ela, a intenção inicial era conversar, mas a discussão teria saído do controle.

A mulher admitiu ter desferido um tapa na vítima e afirmou que os filhos também se envolveram na briga. A mulher declarou ainda que ela e a filha também foram agredidas pela outra envolvida na confusão e pelo pai dela, sofrendo lesões como hematomas e escoriações. Apesar das queixas, ambas recusaram atendimento médico.

Diante da situação, o caso foi encaminhado para delegacia da cidade, onde acabou sendo registrado.

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