"Vim te roubar sua velha", diz filha antes de ameaçar a mãe com uma faca

A criminosa Andrelina Marciana Mendes,.25 anos foi presa pela Polícia Civil e Polícia Militar, por cometer diversos furtos e por atentar contra a vida da própria mãe, em Porto Murtinho.



Conforme a polícia, o caso aconteceu na última segunda-feira (30), após a idosa procurar a Delegacia de Polícia Civil e relatar ter sofrido ameaça de sua filha com uma faca na mão.



Segundo a vítima, que tem a guarda dos três netos, pois a filha não cuida das crianças, a autora sempre faz furtos na sua casa para poder comprar drogas, entretanto, nunca havia sido ameaçada pela filha.



Porém na tarde dos fatos, ao chegar em casa, a idosa se deparou com a janela da casa arrombada e sua filha dentro de casa. Ao perguntar o que era aquilo, a filha respondeu “vim lhe roubar sua velha”, pegou uma faca e partiu para cima da idosa. Esta conseguiu sair da casa e pedir ajuda, indo diretamente para a Delegacia de Polícia Civil.



A Polícia Civil foi acionada e iniciou as diligências, quando a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de um casal brigando na rua, e ao conduzir o casal para a delegacia, os policiais civis reconheceram a mulher como a filha da idosa, sendo esta presa em flagrante.



A mulher nega os delitos e alega que apanhou de paulada do namorado, que nega ter batido.



Mesmo negando os delitos, Andrelina foi presa por ameaça e furto qualificado por arrombamento tentado contra sua genitora, enquanto seu namorado, Edmar Villalba, 33 anos, foi preso por lesão corporal.



A mulher tem mais de 25 ocorrências em sua passagem criminal, sendo mais de 10 só de furto. Já seu namorado possui 4 ocorrências no âmbito da Lei Maria da Penha, além de porte de arma, furto qualificado pelo concurso de pessoas e homicídio.





