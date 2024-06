Vítima de acidente entre motos no Jardim Presidente morre em hospital

Alysson Fernando Cantero Souza, de 30 anos, morreu no final da tarde desta terça-feira (11) após ficar internado por cinco dias na Santa Casa de Campo Grande. Ele foi vítima de um grave acidente de trânsito entre duas motocicletas no Jardim Presidente, na noite do dia 6 de junho.

A irmã da vítima compareceu na delegacia de plantão durante a quarta-feira (12) e relatou que o motociclista sofreu múltiplas fraturas pelo corpo em razão da colisão, que aconteceu no cruzamento das ruas Antônio Ricardo de Arruda e Epaminondas Campos.

Segundo já noticiado pelo JD1 Notícias, em uma motocicleta estavam duas pessoas, sendo elas socorridas em estado grave, enquanto Alysson estava sozinho numa outra moto, quando colidiram frontalmente. Apesar da cinemática grave, não houve registro na Polícia Civil, apenas a presença da Polícia Militar de Trânsito pelo local.

No boletim de ocorrência registrado na delegacia de plantão, consta a informação que o casal seguia pela Epaminondas Campos no sentido oeste ao leste, enquanto Alysson seguia no sentido contrário da pista, quando no cruzamento com a rua Antônio Ricardo de Arruda, houve a colisão frontal, causando danos nas motocicletas e deixando os três envolvidos feridos.

Esteve no local, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atenderam as três vítimas em estado grave, sendo todas encaminhadas para a Santa Casa. Porém, dias depois, Alysson não resistiu e acabou falecendo em decorrência das graves lesões sofridas, enquanto as outras duas vítimas permanecem internadas.

O caso da morte de Alysson foi registrado como morte a esclarecer. A investigação do acidente será realizada pela 2° Delegacia de Polícia Civil.

