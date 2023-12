Vítima de acidente envolvendo 3 veículos era estudante de direito e tinha 21 anos

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Um morre e outro fica ferido em acidente envolvendo 3 veículos em MS

Foi identificada como Lara Brandão, de 21 anos, a motorista que morreu durante o grave acidente que aconteceu na tarde desta quarta-feira (6), e envolveu três veículos na no trecho da BR-163 na ponte sobre o Rio Iguatemi, em Eldorado. Ela era academica de direito.

O site da TV Sobrinho News informou que um caminhão baú, que estava com lixos reciclados e papel alumínio, realizou uma ultrapassagem na via. No entanto, ao retornar para a pista, acabou perdendo o controle colidindo contra o guardrail e acertando o Volkswagen Virtus que era conduzido pela jovem.

O terceiro veículo envolvido no acidente, um Fiat Fast Back, era conduzido por um motorista de 47 anos que teve o veículo danificado ao colidir contra o carro da jovem. Ele não teve ferimentos pelo corpo.

Depois disso, o caminhão acabou tombando na pista. O caminhoneiro, de 53 anos, conseguiu sair sozinho do veículo e acionar o socorro. Lara teria sido socorrida ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois.

Equipes da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros, estiveram no local atendendo a ocorrência. A pista acabou ficando interditada nos dois sentidos. O trânsito no local está sendo controlado pelas equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Um morre e outro fica ferido em acidente envolvendo 3 veículos em MS

Deixe seu Comentário

Leia Também