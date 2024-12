Vítima fatal de acidente na BR-163 morreu com ferimento na cabeça

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete na tarde desta segunda-feira (23), na BR-163, na altura do km 456, em Campo Grande. A princípio, a polícia acredita que o condutor tenha perdido o controle da Chevrolet S10, mas ainda investiga se houve um segundo veículo forçando o ocorrido.

Segundo a Delegada Sueli Araújo, titular da 4º DP, as imagens das câmeras de segurança próximas ao local já foram requisitadas para avaliar melhor o caso.

Ainda segundo ela, a vítima fatal teria morrido por causa de uma batida na lateral da cabeça, resultado da colisão entre a caminhonete com as árvores que ficam às margens da via. A batida causou um "traumatismo severo" na mulher.

De acordo com informações preliminares, os cinco ocupantes da caminhonete, incluindo uma criança, estavam voltando do Estado de São Paulo para Campo Grande, onde residem no Bairro Moreninhas.

As outras vítimas não sofreram ferimentos graves. A criança saiu ilesa.

