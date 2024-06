Viúva negra: Mulher que matou namorado com facada no pescoço já tentou matar o ex em 2013

Saiba Mais Interior Para evitar agressão, mulher mata namorado com facada no pescoço em Dourados

Acusada de matar o marido, Antônio Alves de Oliveira Filho, de 41 anos, com facada no pescoço, Elizabete Isnardi, de 47 anos, em Dourados, já havia tentado matar o ex-companheiro em 2013.

Na ocasião, assim como na noite de ontem, a tentativa de assassinato aconteceu durante uma briga do casal. Ela então teria desferido um golpe com faca na barriga do homem, que não morreu. Ela está sendo processada pelo caso até hoje.

Tentando se defender – ao ser presa, Elizabete contou que estava apenas tentando se defender de Antônio, pois sempre que ele bebia ‘virava outra pessoa’.

Para o site Dourados News, a mulher contou que após uma briga, no sábado (22), ela deixou a residência na Vila Cachoeirinha e foi para a casa de uma amiga, na sitioca Campina Verde e, no domingo (23) voltou ao local para pegar alguns pertences, momento em que uma nova discussão foi iniciada.

Durante a confusão, Antônio teria tentado enforcar a companheira, sendo então esfaqueado no pescoço. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas quando chegou ao local o homem já estava sem sinais vitais.

A autora pode ser indiciada por homicídio doloso.

