Vizinho é espancado até a morte após sequestrar e tentar estuprar criança

Sarah Chaves com informações do G1

Um homem que não teve a identidade divulgada, foi espancado até a morte por moradores do Bairro Jurema, em Fortaleza, Ceará, na tarde de domingo (8), depois de ser flagrado tentando estuprar uma criança dentro de um condomínio.

Conforme o G1, testemunhas disseram que a criança brincava em uma piscina de plástico quando familiares notaram a ausência dela. Foi então que os moradores ouviram gritos da vítima vindos da casa do suspeito, que era vizinho da família.

A população arrombou a casa e encontrou o homem com a criança, tentando estuprá-la. Testemunhas disseram que o agressor estava com uma faca para impedir que a vítima gritasse. Ao se deparar com a cena, moradores lincharam o suspeito com golpes de madeira e pedra. Ele morreu dentro de casa, onde morava sozinho.

A Polícia Militar do Ceará e a Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência. A polícia informou que a criança foi encaminhada, junto da família, a uma unidade hospitalar, para realizar exames.

Deixe seu Comentário

Leia Também