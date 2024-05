Vizinho invade casa e estupra irmãs de 5 e 11 anos em Caarapó

Um rapaz, de 18 anos, foi preso em flagrante ao ser pego estuprando uma menina, de apenas 5 anos, durante a madrugada de domingo (12), no centro da cidade de Caarapó. Ele também teria abusado da irmã da vítima, de 11 anos, aproveitando que elas foram deixadas sozinhas pela mãe.

Conforme as informações do site Portal Da Cidade, a mãe das meninas teria saído de casa com uma amiga, indo para uma festa. Deixando a criança, de 11 anos, responsável pela de 5 e por um bebê, de poucos meses de vida.

Já durante a madrugada, elas estavam dormindo quando o homem, vizinho do imóvel, entrou na casa se passando pela mãe da menor. Ele então pediu para que elas tirassem as roupas. No entanto, apesar de estar sonolenta, a menina desconfiou da situação e pediu para ir ao banheiro, sendo que neste momento, aproveitou para sair correndo e pedir ajuda na rua.

Um vizinho, de 33 anos, auxiliou a menor e conseguiu acionar a Polícia Militar. Quando os militares chegaram ao imóvel, o autor estava deitado na cama e abraçado na menina de 5 anos, que estava sem roupas.

Quando questionadas, elas disseram que o homem havia passado as mãos em suas partes íntimas. Diante da situação, ele foi preso em flagrante, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Uma equipe do Conselho Tutelar foi acionada, acompanhando o caso.

