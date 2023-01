Vizinho oferece 'dinheiro em troca de sexo' para menina de 11 anos no Taquarussu

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a DPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) na tarde desta sexta-feira (6) por suspeita de ter oferecido dinheiro para tentar manter relações sexuais com uma adolescente de 11 anos na Vila Taquarussu, em Campo Grande.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, o local é o mesmo onde um idoso foi morto a facadas no dia 25 de dezembro. O caso foi denunciado pela família da menina a Polícia Militar que esteve no local e efetuou a detenção do homem.

A criança teria contato para os pais que o suposto autor teria oferecido dinheiro para que ela entrasse na casa junto com ele. No entanto, a menina não teria feito isso.

O caso será investigado pelas equipes policiais para chegar a veracidade dos fatos.

Deixe seu Comentário

Leia Também