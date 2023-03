Volvo bate e derruba poste na Raul Pires Barbosa

Um idoso, que não teve o nome divulgado, ficou ferido após passar mal e bater o Volvo Xc 60 em um poste de luz na Rua Raul Pires Barbosa, próximo ao Hospital Proncor localizado no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Conforme relatos encaminhados ao JD1 Notícias, o homem estava acompanhado da esposa no veículo seguindo sentindo centro – bairro, quando passou mal ao volante. Por isso, acabou colidindo contra um poste de luz e parando alguns metros a frente.

Por sorte, o sistema de segurança do veículo foi acionado e os dois, apesar do susto, tiveram ferimentos leves. O casal foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebem atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar de Trânsito e da Energisa estão no local fazendo os serviços necessários na região. À reportagem, um motorista que passava pelo local contou que a via estava fechada.

As imagens assustaram quem passava pelo local. Acredita-se que o Volvo tenha tido ‘perda total', uma vez que o impacto, só não derrubou o poste, por ter ficado pendurado pelos fios de energia.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também