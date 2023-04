Aluna é flagrada com canivete após sofrer bullying e ameaças em escola da Capital

Uma aluna, de 11 anos, foi flagrada pela Polícia Militar carregando um canivete em sua mochila na tarde desta terça-feira (4), na Escola Municipal Arlindo Lima, região do centro de Campo Grande. Ela carregava o objeto perfurante após sofrer bullying e ameaças de outras estudantes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi informada após um passageiro do ônibus ter ouvido a conversa da criança com outras colegas dizendo que "ia furar umas meninas no colégio". Ele visualizou que a aluna desceu um ponto antes do Fórum e repassou as características para os militares.

A Polícia Militar foi até o colégio, o único da região, e entrou em contato com o diretor informando sobre o ocorrido e descrevendo a aluna. Em poucos minutos, conseguiram encontrar a menina em uma das salas e ela foi encaminhada para um espaço mais reservado para saber sobre o fato.

A aluna explicou para os militares, na presença do diretor, da orientada e da professora, que tinha três meninas que haviam a ameaçado em dias anteriores, realizando inclusive um sinal de corte na jugular com as mãos. Ela indicou quem seriam as outras alunas, que também foram chamadas pelos responsáveis da escola e pelos policiais.

Todas afirmaram que se tratava de um bullying e ameaças envolvendo elas. A escola registrou em ata e foi chamado os pais das alunas a comparecerem na unidade de ensino, com o canivete sendo recolhido pelos militares.

O caso foi registrado como porte de arma na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

