'Vovô taradão' é flagrado se masturbando em cima do muro observando a vizinha

Idoso, de 72 anos, foi detido durante a tarde de sexta-feira (20) após ser flagrado se masturbando em cima de um muro na cidade de Amambai. Ao ser visto, ele teria ainda convidado a vítima para ‘namorar’ com ele.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vizinha do autor estava em casa quando ouviu um barulho no quintal, ao ir verificar o que estava acontecendo se deparou com o idoso pelado em cima do muro da residência e se masturbando. Ao ser indagado, ele convidou ela para manter relações sexuais.

Avisado de que a Polícia Militar seria acionada, o autor se escondeu dentro de casa. Para a equipe que atendeu a ocorrência, o homem negou as afirmações feitas pela vítima, dizendo que apenas iria verificar um possível vazamento de água.

Durante a checagem no sistema policial, foi constatado que ele tinha outras ocorrências registradas pelo mesmo fato. Confirmando o que a vítima sobre esta ser a terceira vez que flagra o idoso se masturbando no muro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Amambai, como importunação sexual.

