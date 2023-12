Fim de ano gordo: Adriane paga salários dia 28

A prefeitura de Campo Grande anunciou, nesta terça-feira (26), que irá adiantar o pagamento do salário de dezembro de seus servidores ainda nesta semana, na quinta-feira (28), garantindo ao trabalhador do executivo da Capital três salários em um único mês.

O mês de dezembro foi marcado pelo pagamento do salário referente a novembro no dia 6, o pagamento do 13º no dia 9 e, nesta semana, o adiantamento do salário referente ao último mês do ano.

Essa é a segunda vez durante a gestão da prefeita Adriane Lopes que o governo municipal decide por antecipar o pagamento do último salário do ano, que inicialmente seria pago em janeiro.

