Adriane discute parcerias comerciais com governador e prefeito no Chile

A prefeita de Campo Grande, acompanhada de um grupo técnico da Prefeitura de Campo Grande, acompanham desde a última sexta-feira (24) a 3ª Expedição da Rota Bioceânica, que nesta segunda-feira (27) contou com agenda oficial no Chile.

Autoridades de Iquique e de Tarapacá se reuniram com Adriane, onde a prefeita apresentou o potencial econômico sustentável da Capital, além de realizar parcerias comerciais, turísticas e tecnológicas.

Durante a manhã, a equipe se reuniu com o prefeito de Iquique, Maurício Sória, no prédio da Municipalidade, e em seguida, se reuniu com o governador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, no prédio do Governo.

“Teremos uma série de agendas importantes. Nosso objetivo é promover o desenvolvimento tecnológico sustentável da nossa cidade, mas também o intercâmbio cultural, através do Turismo e outras possibilidades. Acreditamos que Campo Grande já é a Capital da Rota Bioceânica. Finalizando essa obra, possivelmente as transações serão mais rápidas e mais simples, mas nós estamos avaliando a rodovia que vai interligar Campo Grande ao Chile, estamos vendo também possibilidades como hidrovia, ferrovia e aérea”, disse a prefeita da Capital.

Durante a tarde, a agenda seguirá com visitas de Adriane aos polos empresariais na Zona Franca de Iquique.

O prefeito da cidade chilena destacou a importância da integração de Campo Grande com o Chile.

“Estamos muito felizes de receber a Prefeita de Campo Grande. Esta é a primeira vez que um chefe de executivo Municipal vem até Iquique em busca de parcerias comerciais. Cada dia se torna mais real esse sonho de mais de 50 anos de poder conectar o Brasil com o Pacífico e Pacífico com o Brasil, e neste caso Iquique com Campo Grande, Tarapacá com Mato Grosso do Sul, porque finalmente isso vai atrair um benefício econômico muito grande para os habitantes de Campo Grande e Iquique. Acreditamos que vai melhorar a vida, os ingressos econômicos, disse Sória.

Carvajal também destacou que a visita é muito importante, já que essa é a primeira vez que um chefe do executivo campo-grandense vai até a região de Tarapacá.

“Essa é uma visita histórica para nós, pois pela primeira vez um chefe do executivo Municipal vem até a região de Tarapacá. É algo sumamente importante, os laços econômicos entre os empresários, da comunidade, para que possamos proporcionar empregos. É tão necessário e fundamental, o trabalho que a Prefeita desenvolve pela sua comunidade, por todo o sistema empresarial e que vamos fortalecer através do Corredor Bioceânico”, destacou o governador.

